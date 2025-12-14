タレントの南明奈（36）が13日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。夫でお笑いコンビ「よゐこ」の濱口優（53）とのエピソードを語った。濱口との交際は隠す気はなく、「手をつないで歩いていたし、テーマパークも行っていたし、車も横に乗っていた」と回顧。交際半年後、デート中に記者とみられる人物を見つけ、「記者の方だなと。分かりました、空気感で。これは撮られた