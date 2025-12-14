タレントの平愛梨が13日、自身のInstagramを更新。41歳の誕生日を迎え、夫でサッカー日本代表の長友佑都選手や家族から祝福を受けたことを報告した。【映像】平愛梨、重箱をつかった豪華な運動会弁当を披露 平は「41st birthday 12月12日お祝いメッセージありがとうございました」「40歳になってからの1年が早すぎてあっという間に41歳になってました」と、12日に41歳の誕生日を迎えたことを報告し、長友選手と4人の息子