俳優・芳根京子が１４日、都内で「芳根京子カレンダー２０２６」（ワニブックス、１５日発売）の発売記念イベントを開催した。自身初のカレンダーで「私、カレンダー作ったことないって気付きまして。写真集より、もうちょっと手軽に今の私を収めてもらうのにすごくいいなと思った」と制作経緯を説明。自身の「今」をテーマに「いろんな表情を収めた」とし、自己採点は「１００点満点ですか？１２０点です！」と満面の笑みで語