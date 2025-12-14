ジェフがJ１に復帰したね。実に17年ぶりだ。今季のJ２は３位でフィニッシュ。自動昇格は逃したけど、昇格プレーオフを勝ち抜いた。準決勝と決勝はいずれもホームのフクアリで戦った。どちらも僕は現地で観戦。徳島との決勝でも、いろんな人から声をかけられたよ。「どこにでもいますねー」って（笑）。ジェフは僕にとって古巣でもない。でもやっぱり気になるよね。現役時代には僕の思い出に残る40メートルのフリーキックを決