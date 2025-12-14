女優の芳根京子（28）が14日、都内で行われた「芳根京子カレンダー2026」（ワニブックス）発売記念イベントに出席。2025年を振り返り、今年の漢字について語った。今年はTBS系火曜ドラマ「まどか26歳、研修医やってます！」やフジテレビ「波うららかに、めおと日和」の2作で主演を務め、公開中の映画「君の顔では泣けない」に出演するなど、飛躍を遂げた芳根。今年の漢字に「笑」を選び、「笑いすぎて、何度か声が枯れたなって