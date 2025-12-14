お笑いコンビのぺこぱが１４日、読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、シュウペイが１時間の番組収録で一言も話さなかったと、相方の松陰寺太勇が明かした。番組では「プロ根性がすごい人」をテーマに話し合った。松陰寺は「相方のシュウペイなんですけど美意識が非常に高いんです。僕のほうがメーク時間長いと思われるんですけど、僕の２、３倍かけるんです。僕はものの５分で終わるんです」と述べた。さらに松陰寺