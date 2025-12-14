お笑いコンビ、エルフの荒川（29）が14日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。13日に放送された日本テレビ系「女芸人No．1決定戦THE W 2025」のワンシーンを再現した。番組にはこの日、第1子妊娠を発表したばかりの藤田ニコルが出演。“先輩ギャル”である藤田に対し、荒川が祝福の1発ギャグを披露すると、爆笑問題太田光から「質の悪い客の前でやってるからだよ」とちゃちゃを入れられた。エルフは「THE W