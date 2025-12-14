勤務先から給与を振り込む指定口座を開設するように言われたけれど、退職後にはまったく使っていない人もいるのではないでしょうか。忘れていた頃に大掃除で通帳を見つけ、「まだ数万円程度残っていた！」という経験をした人もいるかもしれません。 10年以上取引がない口座は休眠口座となりますが、金融機関で決められた手続きをすれば引き出せます。本記事では、休眠口座の基礎知識や引き出す方法などを解説します。