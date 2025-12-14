『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した里仲菜月昨年5月に衝撃のグラビアデビューを果たしたアイドル界随一のスタイルを持つ里仲菜月（さとなか・なつき）ちゃんが、12月15日（月）発売『週刊プレイボーイ52号』のグラビアに登場。4度目の登場となる今回は、今までと趣向を変えて「同棲生活」をテーマにグッと距離感の近いグラビアを。【写真】アイドル界随一のスタイルを持つ里仲菜月＊＊＊【自分史上一番の自然な仕上がり