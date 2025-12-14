DCユニバース『スーパーマン』に続く2026年夏の目玉『スーパーガール』では、再びデヴィッド・コレンスウェット演じるスーパーマン／クラーク・ケントが姿を見せるようだ。さらに、スーパーマンとスーパーガールの故郷であるクリプトン星も舞台になるという。 主人公は、スーパーマン／クラーク・ケントの従妹、スӦ