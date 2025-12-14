お笑いコンビ「エルフ」の荒川（２９）とはる（２９）が１４日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」に「爆笑問題」の太田光、モデルの藤田ニコルらとともに出演。１３日放送の「女芸人Ｎｏ．１決定戦ＴＨＥＷ２０２５」（日本テレビ系）について言及した。同番組では、審査員を務めた「霜降り明星」粗品の毒舌審査が話題となった。出場したエルフも「漫才コントにこんなの入れとけば評価されるやろうという思惑が客に透けてし