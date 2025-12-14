１２月１４日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝６頭立て）は単勝１・３倍と圧倒的１番人気だったページターナー（牡２歳、栗東・中内田充正厩舎、父エピファネイア）が直線で抜け出し、デビュー戦を飾った。勝ち時計は２分３秒８（良）。道中は後方を追走していたが、勝負どころで押し上げるように前へ進出。スッと前を射程圏に入れると、直線ではエドウィンナルコ（牡２歳、栗東・西村真幸厩舎、父サトノダイヤモン