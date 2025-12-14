ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË­¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î4Æü¥¹¥¿¡¼¥ÈËè½µÆüÍË¸å8¡§00NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È21¿Í¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ±Áõ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÃÝÃæÄ¾¿Í¤é¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¡Ä¡ØË­¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È¿ØÂç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë­¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë­¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£