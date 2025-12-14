◇第48回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会（2025年12月14日東京辰巳アイスアリーナ）来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選考会を兼ねた全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会が14日、東京で行われた。最終日は男女の1000メートルが決勝まで行われる。女子1000メートルは長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）が優勝した。長森は序盤は後方からうかがう展開だったが、中盤で先頭争い