警察車両の赤色灯14日午前8時25分ごろ、愛知県犬山市の国道41号で、軽乗用車の運転手から「スリップし、ガードレールに接触して止まった」と110番があった。県警犬山署などによると、軽乗用車など7台が絡む事故となり、男女計8人がけがをして病院に運ばれた。いずれも搬送時に意識はあり、命に別条はない。署が詳しい状況を調べている。署によると、スリップした軽乗用車が車線上で止まっているのに気付いた別の車も停車。7台