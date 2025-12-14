中山6R・2歳新馬戦（ダート1200メートル）は好位から進出した3番人気の関西馬ルクスポップスター（牡＝西園翔、父ミスターメロディ）が先に抜けたコウジハラを首差かわしてデビューVを飾った。騎乗した団野は「乗るのは初めてでしたが、返し馬は前向きでいいスピードを持っているので、ダート1200メートルは合うだろうな…と思っていました。2列目からになりましたが、いろいろ教えることも多いと思うので、次も楽しみです」と