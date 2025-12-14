2025年度大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）。＜日の本一のべらぼうにございました！＞『べらぼう』最終回予告。必死な形相の治済。何かに目を留めた蔦重。呼びかけるてい。屁踊りの中心では義兄・次郎兵衛が蔦重を抱きしめて…日本のメディア産業・ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物〈蔦重〉こと蔦屋重三郎。その波乱万丈の生涯を描いたドラマも、12月14日の放送を