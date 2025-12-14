超コンパクトなGT-R!? 日産「ジュークR」は、論理的な製品開発ではなく、計算され尽くした企業的狂気の産物として生まれました。その開発は2011年頃、当時個性的ではあるもののスポーティとは見なされていなかった「ジューク」のブランドイメージを向上させるため、日産ヨーロッパが英国のモータースポーツ企業「RMLグループ」と組み、極秘プロジェクトとして始動しました。【画像】超カッコイイ！ これが日産「”ちいさな”GT-