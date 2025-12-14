私はサナ。娘のナツを育てるシングルマザーです。両親はすでに他界していて、私には頼れる身内がいません。そんななか私は同じ保育園に通うミウちゃんのママ、カナコちゃんと親しくなりました。旦那さんが単身赴任をしているため、普段は娘のミウちゃんと2人暮らしをしているそうです。しかしカナコちゃんは、なにかと「実家に助けてもらっている」ことを話に出してきます。悪気はないのかもしれませんが、私は次第に違和感を抱く