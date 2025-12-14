懐かしさに浸るためではなく、むしろ“新しさ”を感じるために昭和へ飛び込んだ24歳の阪田マリン。レコードから短冊CDまで、とにかく「好き」という感覚だけを頼りに集め続けてきた昭和アイテムの数々は、今や部屋いっぱいに広がる“時空を越えた空間”を形づくっている。友人が思わず「博物館みたい」とこぼす部屋だ。 【画像】24歳独身。子ども部屋おばさんの素敵すぎるコレクション 先日もXで、「怖いか？？？24歳独身