コロナ禍以降の観光客の増加とともに、大阪・ミナミで問題となっているごみのポイ捨て。防犯対策などのため、これまでごみ箱を設置できなかった道頓堀商店会は、「実証実験」という形をとることで２０２３年、自動でごみを圧縮する最先端のごみ箱を道頓堀通りの１０か所に設置しました。一方、ごみ箱の管理・ごみの回収にかかる費用はすべて商店会が負担。“持ち出し”での取り組みをいつまで続けていけるか不安を抱えていま