全国の天気です。きょうは全国的に大荒れの天気となり、西日本は雨はやみますが、強い風は残るでしょう。東日本と北日本は内陸を中心に雪が降り、地震の揺れが大きかった太平洋側も、大雪や猛吹雪に警戒が必要です。湿った重い雪となりますので、建物の倒壊や倒木などによる停電などに警戒をお願いします。予想最高気温です。全国的にきのうより高くなりますが、次第に寒気が入るため、気温はほとんど上がらないでしょう。全国的に