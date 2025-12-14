パドレスの松井裕樹投手（30）が13日、自身のインスタグラムを更新。結婚7周年を迎えたことを報告し、妻で女優の石橋杏奈（33）との2ショットを披露した。「結婚7周年いつもありがとう」と書き出すと、砂浜を手をつないで歩く自身と石橋のショットをアップ。「毎日が楽しいのはあなたのおかげです」とつづった。松井の投稿に、フォロワーからは「かわいい」「すてきおめでとうございます」「良い写真」「まっちゃんの