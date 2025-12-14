【モデルプレス＝2025/12/14】AAAが12月14日、グループの公式X（旧Twitter）を更新。デビュー20周年を記念したファンミーティング「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」のビジュアルが公開され、話題を集めている。【写真】「泣ける」と話題のAAAメンバー集結ショット◆宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太の最新ビジュアルが話題公式Xは、チケットの詳細発表とともに宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太の3人が並んだイベント