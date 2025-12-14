歌手の浜崎あゆみさん（47）が2025年12月3日、自身のインスタグラムを更新。番組出演時のドレス姿を披露した。音楽番組出演時に浜崎さんは、「I keep moving forward, because I am ayu.」とし、音楽番組出演時のスタジオを背景に、ドレス姿のショットを含む4枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、金色の髪にきらめく髪飾りをつけ、オフショルダーの白いドレスを着用。2枚目の写真では横からのアングルで、顔