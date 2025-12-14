見出し歌手の倉木麻衣が１３日、５大都市をめぐる全国ツアーの最終日を東京・丸の内の東京国際フォーラムホールＡで迎えた。今ツアーに向けて書き下ろされた新曲「リラック素〜Ｗｈａｔａｗｏｎｄｅｒｆｕｌｗｏｒｌｄ〜」のほか「Ｓｅｃｒｅｔｏｆｍｙｈｅａｒｔ」「渡月橋〜君想ふ〜」などのヒット曲全２１曲を披露。「リラック素」には「色々なしがらみからのストレスを感じた時にも、自然の中にいるよ