山形県新庄市で今月2日、住宅など2棟が全焼し焼け跡から1人の遺体が見つかった火事で、遺体の身元はこの家に1人で住む68歳の男性と判明しました。この火事は今月2日午前10時15分ごろ、新庄市金沢の無職・盛岡和弘さん（68）の住まいから火が出て、木造一部2階建ての住宅と、隣接する木造2階建ての小屋が全焼したものです。住宅の焼け跡から1人の遺体が見つかり、火事の後、この家で1人暮らしをしていた盛岡さんと連絡が取れなくな