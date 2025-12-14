６日、アルチン山国家級自然保護区で餌を探すオオカミ。（ウルムチ＝新華社記者／辛悦衛）【新華社ウルムチ12月14日】中国新疆ウイグル自治区のアルチン山国家級自然保護区は、崑崙山脈東部に位置し、面積は約4万5千平方キロ、平均標高は4580メートルに及ぶ。特異な地理的位置と地形のため、年間を通じて人がほとんど足を踏み入れず、世界でも有数の手つかずの自然が残る地域として知られる。原生的な生態系が良好に保たれ、種の