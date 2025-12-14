１２月１４日の中山６Ｒ・２歳新馬（ダート１２００メートル＝１頭除外で１５頭立て）は、団野大成騎手が騎乗した３番人気のルクスポップスター（牡２歳、栗東・西園翔太厩舎、父ミスターメロディ）が勝利した。勝ちタイムは１分１３秒２（稍重）。速いスタートから道中は２列目をリズム良く追走。４角で外を回すと、上がり最速となる３７秒２の末脚でコウジハラに首差競り勝った。団野騎手は「返し馬からいいスピードがあって