１３日、雪化粧した頤和園。（北京＝新華社配信／孫立君）【新華社北京12月14日】中国北京市で13日、世界文化遺産の庭園「頤和園（いわえん）」が雪化粧し、水墨画のような景観が広がった。