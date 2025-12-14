全国中学校駅伝（男子の部６区間１８キロ、女子の部５区間１２キロ）が１４日、滋賀・野洲市の希望が丘文化公園で行われ、女子は岡山市立京山中が４２分７秒で驚異の３連覇を飾った。１７秒差の２位は岩手・盛岡市立黒石野中。３位は京都・八幡市立男山三中、４位は熊本・宇木市立松橋中だった。昨年、男子チームが全国優勝した埼玉・鶴ケ島市立藤中は５位だった。藤中を率いるのは、駿河台大ＯＢの今井隆生先生（３５）。２０