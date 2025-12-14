◇第33回全国中学駅伝(14日、滋賀県希望が丘)第33回全国中学駅伝が14日に行われ、女子は京山中(岡山)がアンカー5区での大逆転劇をみせ、大会3連覇を飾りました。女子は全5区間12キロをつなぐレース。京山中は最終5区でトップ黒石野中(岩手)を追って14秒差の2位でタスキリレー。キャプテンの下田千紗都選手(3年)が黒石野中の倉田七夏選手(3年)に中盤で追いつくと、下田選手が区間賞の走りで優勝に導きました。フィニッシュ後、仲間