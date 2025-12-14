ウザッ!!ありがとう〜エヘッ〜じゃないんだわ!!もちろんこのあと奥さんは「嘘を投稿するな」とお願いするのですが、夫は「ちょっと手伝えば嘘じゃない」というトンデモ理論を持ち出して投稿し続け…イクメンに憧れているというか、承認欲求をこじらせていませんか？【まんが】自称イクメン夫に物申す！(ウーマンエキサイト編集部)