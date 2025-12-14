秋田県の男鹿半島（男鹿市）南側の船越海岸の斜面に、地元の人が「カンシショウ」や「カンシショー」と呼ぶ古いコンクリート製の建物がある。横並びの八つの小窓からは、日本海が見渡せることから、同市職員の五十嵐祐介さん（４４）は、戦時中に航空機などを監視した防空監視哨（かんししょう）だと考え、１０年以上にわたり調査を続けている。（広瀬辰馬）五十嵐さんは、文化財の調査を担当する市文化スポーツ課の副主幹だ。