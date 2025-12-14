阪神の岩崎優投手（34）と石井大智投手（28）が14日、阪神競馬場で行われた「阪神ジュベナイルフィリーズ」のレース予想トークショーに出席した。50試合連続無失点のプロ野球記録を樹立した石井は、ストイックな野球の取り組み同様に、レースも“ガチ・スタイル”。有料コンテンツの会員になって調教の動きをチェックしていることを明かし「本命は6番のアルバンヌから。調教で一番動きが良く見えた。お尻の筋肉とか、トモの入