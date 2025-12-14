日常生活に支障をきたしたり、仕事でのミスやトラブルが続く場合、それはうつ病のサインかもしれません。本人の判断能力が低下する前に、適切な治療を受けることが大切です。この記事では、受診を考えるべき行動の特徴や、精神科への敷居の高さを感じる方へのアドバイスを「さぶりクリニック」の佐分先生に伺いました。 監修医師：佐分 美代子（さぶりクリニック 院長） 広島大学医学部卒業。心療内科・精神科勤務を経た1998年