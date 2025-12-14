◇サッカーJ1昇格プレーオフ決勝 千葉 1-0 徳島(13日、フクダ電子アリーナ)サッカー・Jリーグ、ジェフユナイテッド千葉が17年ぶりのJ1復帰を決めました。試合後、同クラブOBの巻誠一郎氏が古巣の昇格に喜びの声をあげています。この日、「いちサポーター、いちファンとして応援していました」と後輩たちの試合を見守った巻氏。「たぶんこういう試合は理屈じゃなくて、勝つか負けるか。そういうすごいプレッシャーの中でプレーして