１８日から１００日前記念イベント大規模改修のため２０２２年４月から長期休館している「江戸東京博物館」（東京都墨田区）が来年３月３１日に新装開館する。同館などは１２月１８〜２１日、開館１００日前を記念したイベントをＪＲ両国駅などで開き、その魅力を一足早く伝える。同館を運営する都によると、今回の刷新では、明治時代の銀座の象徴とも言える服部時計店（現・和光）を高さ約２６メートルの原寸大模型で再現する