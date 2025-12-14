高知県四万十市西土佐で市制20周年を記念したイベントが開かれました。12月13日四万十市西土佐で「夢灯フェスタ」と題して開かれたイベントは四万十市制20周年を記念して、中村高校西土佐分校などが初めて企画したものです。日中は餅投げなどが行われて多くの人でにぎわったほか、日が沈んだ後は、住民が30年以上前から続けてきたイルミネーションが華やかに彩りました。2025年は2024年より5000球多い7万球のLEDを使用してい