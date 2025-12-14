◆香港カップ・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝２０００メートル）ＪＲＡ海外馬券発売対象の「香港国際競走」（１４日、シャティン競馬場）のＧ１・４競走で、日本馬の対戦相手を、海外競馬に精通するフリーライターの土屋真光さんが「ライバル診断」で分析した。【香港８Ｒ・カップ】ロマンチックウォリアーは骨折明けの復帰戦の前走が圧巻。超スローだったとはいえ、しまい３ハロンが３２秒５８と、骨折の影響