俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の最終回「蔦重栄華乃夢噺」（14日）の放送を前に、出演キャスト14人からのクランクアップコメントが到着した。【写真多数】豪華キャスト陣が続々クランクアップ！■喜多川歌麿役・染谷将太歌麿として生きられて、そしてべらぼうのスタッフ・キャストの皆さん、蔦重と一緒に過ごせたことで、人生で知らなかった感情を