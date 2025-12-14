吉本新喜劇の小寺真理（34）が、14日までに自身のXを更新し、火傷したことを明かした。【写真】“新喜劇No.1美女”小寺真理が手を火傷「心配しないでね〜」患部披露写真に写った手の甲は、赤くなっており「火傷してるけど病院行ったら、保湿ちゃんとしておいたら大丈夫と言われたので心配しないでね〜」と健気につづった。ファンからは「心配だよ」「結構ひどい」「痛そう〜」「跡が残らないことを願います」などの声が寄せ