俳優の沢村一樹（58）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。俳優になるべく上京した当時を振り返った。鹿児島出身の沢村は、子供の頃から映画が好きで、小学校の卒業文集に芸能界に入りたい、「モテモテのところを先生に見せつけたい」と記していたという。そのため高校卒業後は「とりあえず上京するしかない」と考えたが「うち、お金がなかったので。1年間バイトして、コツコツコツコツ貯め