アメリカ・コロラド州で、警察車両の間を強引に突破する瞬間が撮影された。車内カメラには、「くそ！警察がいやがる」「あいつら俺らを止めようとしているんだ」といった暴言も記録されていた。一体、何が起きていたのか。盗んだバスで強行突破窓から財布のようなものを投げ捨てる男。運転していたのは、盗んだバスだった。すると、目の前に警察車両が見えてきた。実はこの時、この付近で発生した事故により、警察が道路を封鎖して