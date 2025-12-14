女優の芳根京子（28）が14日、都内で行われた「芳根京子カレンダー2026」（ワニブックス刊）発売記念イベントに登壇した。“芳根京子の今”をテーマに撮影。多幸感あふれる笑顔やリラックスした様子をはじめ、ペットのフェレットとの共演も見どころ。自身にとって初めてのカレンダーで「写真集よりも手軽に自分の今撮りたいもの、撮って欲しいこと、今の私を納めてもらうのにすごくカレンダーいいなと思って」と春頃にマネジャーに