俳優の川崎麻世が13日に自身のアメブロを更新。ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEのRIKUのソロライブへ足を運んだことを報告した。この日、川崎は「息子みたいな THE RAMPAGEのボーカルRIKUのソロライブに行って来ました」と報告し「RIKUの歌声が大好きで癒されます」とコメント。RIKUとの2ショットを公開した。続けて、前日に芦屋市でのイベント後、東京に戻ってから直接ライブ会場へ向かったことを明かし「帰宅せずそのまま