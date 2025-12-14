◆バレーボール全日本選手権（天皇杯）準々決勝サントリー１―３（２３―２５、２１―２５、２５―２２、２７―２９）Ｖ北海道（１４日、東京体育館）男子準々決勝が行われ、昨年大会覇者のサントリーがＶ北海道にセットカウント１―３で敗れた。４強に届かず、大会２連覇の夢は破れた。日本代表でチームの主将・高橋藍は「大事な場面で１点を取りきれなかったから負けたと思います。今日のチームで負けたことが悔しいです