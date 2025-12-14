女子テニスで元世界ランキング１位の大坂なおみが１３日（日本時間１４日）、自身のインスタグラムを更新。「女の子をニューヨークから連れ出すことはできるけど、女の子からニューヨークを奪うことはできない」と記し、ニューヨークの街をかっ歩する写真や動画を投稿した。大坂は黒の革ジャケットにブーツ姿で、ルイ・ヴィトンのバッグを手に地下鉄に乗車。横断歩道を歩き、書店で笑みを浮かべた。フォロワーからは「私と同