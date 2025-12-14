【モデルプレス＝2025/12/14】女優の木村文乃が12月13日、自身のInstagramを更新。彩り豊かな手料理を7品公開し、話題を呼んでいる。【写真】1児の母・38歳女優「チューリップから揚げ綺麗」手料理7品◆木村文乃、彩り豊かな“まんぷくごはん”を披露木村は、ぶたひき肉と青梗菜のピリ辛麻婆春雨、紅鮭の塩焼き、手羽元のチューリップから揚げ、モロヘイヤとめかぶ納豆のネバネバひじき、切り干し大根、お味噌汁、寝かせ玄米ごはん