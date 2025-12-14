ウクライナと戦争状態にあるロシア西部クルスク州に派遣され、地雷除去任務に当たっていた北朝鮮の人民軍工兵部隊が帰国し、金正恩総書記が自ら出席する大規模な歓迎行事が行われた。国営の朝鮮中央通信は13日、「海外作戦地域に出兵していた朝鮮人民軍工兵部隊の指揮官、戦闘員が付与された軍事任務を完遂し、勝利の凱歌を高らかに帰国した」と報じた。12日には、平壌の4・5文化会館広場で第528工兵連隊の歓迎式が盛大に行われた